Попытка атаки Шебекина и денонсация договора об Азовском море. Главные события 1 июня

Попытка атаки Шебекина

В Минобороны РФ заявили о срыве российскими войсками попытки украинских формирований прорваться в город Шебекино Белгородской области. В ведомстве заявили, что Киев потерял более 30 человек убитыми и 6 единиц техники. В результате украинских обстрелов Шебекина из РСЗО "Град" пострадали несколько мирных жителей.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших. Позднее он рассказал о еще одном раненом.

Повреждения от обстрелов получили два административных здания, одно из которых загорелось. Общее число поврежденных домов и других строений не уточнялось, известно о пожарах в одном частном доме и общежитии.

В области добавили, что власти занимаются вывозом людей.

Денонсация договора об Азовском море

Госдума приняла закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В пояснительной записке указано, что в результате принятия в Россию ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла "кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только РФ".

Разведывательная акция США через устройства Apple

ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

При этом заражены также оказались гаджеты зарубежных абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Розыск журналиста Романа Попкова

МВД и СК объявили в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов), которого связывали с гибелью военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Следователи сообщили, что Попков вел переписку с Дарьей Треповой (внесена в список террористов) в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта.

Штрафы WhatsApp и Wikimedia

Суд впервые оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Компания не удалила чат с предложениями о продаже препарата-антидепрессанта "Лирика".

Также суд вновь оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за неудаление статьи "Российская оккупация Харьковской области" по требованию Роскомнадзора.