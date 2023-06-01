1 июня, 14:18,
обновлено 1 июня, 14:22
Военная операция на Украине

Два человека пострадали при взрыве в Белгороде

Заявление мэра Белгорода Валентина Демидова
© Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва в Белгороде. По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По первым данным, на проезжую часть упал БПЛА. Есть два пострадавших. Бригадой скорой помощи один мужчина с подозрением на сотрясение мозга доставляется в городскую больницу №2, второй - с легкими ушибами от госпитализации отказался", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, поврежден один автомобиль. "На месте работают следственная группа и оперативные службы", - добавил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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