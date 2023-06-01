В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Его поймали в лесополосе в 20 км от места преступления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Каменском районе Ростовской области и огнестрельном ранении женщины, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"В настоящее время фигурант задержан полицейскими в лесополосе на расстоянии около 20 км от места преступления и будет доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 (убийство) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", - привели в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ростовской области сообщалось, что, по предварительным данным, ранее судимый 31-летний житель Каменского района, находясь в лесополосе вблизи дома на улице Лесной в хуторе Уляшкин, во время конфликта выстрелил в родственников своей сожительницы. В результате 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг ее сестры скончались на месте, а ее мать с огнестрельным ранением доставили в больницу.

Тогда подозреваемый с места происшествия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.