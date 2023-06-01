В Калмыкии участники банды получили сроки за похищение жителя Подмосковья

Организатор группировки получил 9,5 года колонии

ЭЛИСТА, 1 июня. /ТАСС/. Элистинский городской суд Республики Калмыкия в четверг признал виновными четырех участников организованной группы в вымогательстве и похищении жителя Московской области. Приговором суда они приговорены к реальным срокам лишения свободы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Четверо местных жителей признаны виновными по п. "а" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). В зависимости от роли каждого троим подсудимым назначены наказания от 8 лет до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, четвертой подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организатор банды получил срок 9,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту незаконного удержания жителя Подмосковья.

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года четверо местных жителей захватили и стали удерживать жителя Московской области в одном из многоквартирных домов Элисты. Обвиняемые заставили его подписать расписку о передаче имущества - квартиры и автомобиля - на общую сумму более 15 млн рублей. Мужчине удалось воспользоваться своим телефоном и обратиться к своим родственникам за помощью. По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий члены банды были задержаны правоохранительными органами.