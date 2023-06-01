СМИ: полиция задержала устроившего стрельбу в кафе на востоке Франции

По сведениям телеканала BFM, в поиске были задействованы около 50 полицейских

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Французская полиция задержала мужчину, устроившего в четверг стрельбу в коммуне Нантюа (департамент Эн, восток Франции), в результате которой погиб местный житель. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, в операции по поиску преступника были задействованы около 50 полицейских. Спустя несколько часов устроивший стрельбу был задержан недалеко от места происшествия. По данным полиции, он прятался в одном из жилых домов.

В результате стрельбы в кафе, расположенном в центре Нантюа, погиб один человек, еще двое были ранены. Мотивы преступника пока не установлены, однако версию о теракте в полиции в настоящий момент исключают. В префектуре создан кризисный штаб для координации расследования.