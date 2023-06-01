Пригороды и курортная часть Нальчика остаются без водоснабжения после сильных ливней

На местах работают аварийные бригады, точное время восстановления водоснабжения неизвестно

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. В пригородах и курортной зоне города Нальчика без водоснабжения остаются около 15 тыс. человек из-за последствий сильных дождей, на месте работают аварийные бригады. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"К настоящему моменту без водоснабжения остаются микрорайоны Нальчика Хасанья, Белая речка, Вольный аул, курортная часть города (всего более 15 тыс. жителей). Муниципалитетом организован подвоз воды двумя водовозами в жилом секторе и к социально-значимым объектам", - рассказал Беров.

Он пояснил, что на местах работают аварийные бригады, точное время восстановления водоснабжения неизвестно. В четверг вечером в Нальчике вновь прошел ливень.

В результате ливневых дождей в Кабардино-Балкарии в среду уровень воды в реках поднялся, в пригороде Нальчика смыло зоны отдыха в пойме реки Нальчик. Неблагоприятный прогноз погоды актуален и на предстоящие несколько дней. "До конца суток 2 июня и далее до конца суток 3 и 4 июня местами по территории КБР ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - предупредили в региональном главке МЧС.