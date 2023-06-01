При обстрелах Шебекинского округа за сутки пострадали 12 человек

Погибших нет

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Двенадцать человек получили травмы в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в четверг.

"В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, в среду, по предварительным данным, различные повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и 1 автобус. "Детальная информация по разрушениям уточняется", - добавил Гладков.