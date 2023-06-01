Экс-замглавы Тамбовской области осудили условно за злоупотребление полномочиями

Чиновник, курировавший госзакупки в регионе, способствовал заключению более 100 договоров на поставки товаров в детские сады, нарушая регламент

ТАСС, 1 июня. Суд приговорил бывшего вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова за злоупотребление должностными полномочиями к трем годам лишения свободы условно. Чиновник, курировавший госзакупки в регионе, способствовал заключению более 100 договоров на поставки товаров в детские сады, нарушая регламент, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

"Владимир Громов [бывший и. о. заместителя главы администрации] признан виновными по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), Оксана Бабкина [фактический руководитель ООО "Дистрибьюция"] признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Приговором суда Владимиру Громову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Оксане Бабкиной назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Громов и Бабкина, осведомленная о выделении из бюджета около 24 млн рублей на оснащение детсадов в рамках нацпроектов, заключили в 2020 году более 100 договоров для оснащения дошкольных образовательных учреждений региона, минуя процедуры проведения конкурентных закупок. "По ряду заключенных договоров фирма не исполнила принятые обязательства, вместе с тем при непосредственном содействии чиновника оплата по таким договорам была произведена в полном объеме. Впоследствии часть поступивших денежных средств по договорам поставки в сумме более 5 млн рублей были похищены фактическим руководителем ООО "Дистрибьюция", - уточнили в пресс-службе.