В КБР селевой поток перекрыл дорогу к высокогорному селу после сильных ливней

Дорожные службы расчищают дорожное полотно от селевого наноса

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. Движение к высокогорному селу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии перекрыто после ливневых дождей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"1 июня в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди, местами с градом. На дорогах в населенных пунктах местами образовались селевые наносы. На 25-м км автодороги Чегем-2 - Эльтюбю (Чегемский район) временно перекрыто движение", - говорится в сообщении.

На месте работают дорожные службы, расчищая дорожное полотно от селевого наноса. "Погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

На территории КБР действует неблагоприятный прогноз. "До конца суток 2 июня и далее до конца суток 3 и 4 июня местами по территории КБР ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сообщили в МЧС.