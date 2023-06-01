Суд Петербурга приговорил полицейского к 2,5 года колонии за избиение задержанного

Бывшему сотруднику МВД также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Приморский суд Петербурга приговорил к двум с половиной годам колонии полицейского, который избил задержанного с применением электрошокера в ноябре 2021 года. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Павла Марчука, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Суд также запретил Марчуку занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, из правоохранительных органов мужчину уволили в течение месяца после возбуждения уголовного дела.

Из материалов дела следует, что Марчук и другие неустановленные лица из числа сотрудников батальона патрульно-постовой службы утром 10 ноября 2021 года, находясь в помещении дежурной части 86-го отдела полиции на улице Маршала Новикова, нанесли множественные удары, в том числе электрошокером, по рукам, в голову, живот, грудь и спину правонарушителя, задержанного за мелкое хулиганство. Полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и действовали умышленно, с целью нанесения телесных повреждений.

Марчука задержали 14 февраля 2022 года, обвинение ему предъявили на следующий день. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще трое сотрудников отдела, где работал полицейский, проходили по его делу свидетелями. 18 февраля Марчука заключили под стражу. Своей вины он тогда не признал и отказался давать показания, однако впоследствии раскаялся и принес извинения потерпевшему, возместив моральный ущерб. Уже в мае 2022 года суд перевел фигуранта под домашний арест.