1 июня, 16:57,
обновлено 1 июня, 17:03
Военная операция на Украине

На Запорожье сообщили об обстреле поселка Розовка со стороны ВСУ

Один человек погиб

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг обстреляли поселок Розовка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Около 11:50 мск боевики киевского режима совершили ракетный обстрел пгт Розовка Куйбышевского района. Зафиксировано семь прилетов. Погиб один мирный житель, еще один получил ранение", - говорится в сообщении.

В начале мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ жителей 18 населенных пунктов, включая Розовку, временно переселят вглубь региона. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация