На Запорожье сообщили об обстреле поселка Розовка со стороны ВСУ

Один человек погиб

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг обстреляли поселок Розовка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах.

"Около 11:50 мск боевики киевского режима совершили ракетный обстрел пгт Розовка Куйбышевского района. Зафиксировано семь прилетов. Погиб один мирный житель, еще один получил ранение", - говорится в сообщении.

В начале мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ жителей 18 населенных пунктов, включая Розовку, временно переселят вглубь региона.