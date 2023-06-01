В Иванове СК возбудил дело о закупке рентгеновских аппаратов дороже розничных цен

Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

ТАСС, 1 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении контрактного управляющего одной из больниц Ивановской области и менеджера компании "Медитех", которые, как полагает следствие, заключили контракты на закупку палатных рентгеновских аппаратов по ценам в общей сумме на 4 млн рублей выше розничных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Должностное лицо учреждения здравоохранения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сотрудник коммерческой организации обвиняется в пособничестве в совершении злоупотребления должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ) ", - сказали в пресс-службе, добавив, что фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая, будучи контрактным управляющим одной из больниц региона, передала недостоверные сведения ответственным за госзакупки сотрудникам ряда лечебных учреждений о том, что на рынке присутствует единственный поставщик палатных рентгенаппаратов - компания "Медитех". После этого ее пособник, менеджер компании, направил в больницы коммерческие предложения, которые содержали недостоверные сведения о завышенной рыночной стоимости медоборудования. В итоге между компанией и лечебными учреждениями были заключены госконтракты на общую сумму 21 млн рублей, что на 4 млн рублей выше розничной цены.