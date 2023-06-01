В Гусь-Хрустальном загорелось здание

Площадь пожара - 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 1 июня. Пожар произошел в здании службы ритуальных услуг в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, огнем охвачена кровля здания. Площадь пожара - 1,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"1 июня в 18:32 мск в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в здании бюро ритуальных услуг по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 10. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по прибытии подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Предварительная площадь пожара 1,5 тыс. кв. м, существует угроза перехода огня на соседние строения.

"Работает 56 человек, 17 единиц техники. Группировка наращивается. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - добавили в ведомстве.