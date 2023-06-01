В ДНР сообщили о втором за день обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за день обстреляли Горловку в ДНР из реактивной установки залпового огня (РСЗО), выпустив 20 снарядов. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению населенного пункта Горловка (Центрально-Городской район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

По его данным, обстрел произошел в 20:50 мск.