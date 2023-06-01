Сальдо: спецслужбы Украины брали за вывоз детей из Херсонской области до 25 тыс. гривен

Вио губернатора Владимир Сальдо также отметил, что в интересах украинских спецслужб действовали волонтеры организации Save Ukraine

ГЕНИЧЕСК, 1 июня. /ТАСС/. Организации, связанные со спецслужбами Украины, требовали до 25 тыс. гривен (около $700) за перевозку детей из Херсонской области в Киев через третьи страны. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо сообщал, что российские оперативные службы пресекли в Херсонской области несколько попыток спецслужб Украины через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев.

"Некая "благотворительная организация" из Киева - Save Ukraine, которая на самом деле является подкрышной структурой киевской спецслужбы - так называемой СБУ, брала по 25 тыс. гривен за помощь в организации провоза детей из Херсонской области через третьи страны в Киев. Обычное на Украине "волонтерство" за деньги. Правда, "волонтеры" ставили еще и условие - по возращении дети должны были дать лживое интервью о том, как плохо им жилось в России", - отметил Сальдо.

Он добавил, что волонтеры на связи у спецслужбы также пытались организовать вывоз детей-сирот. С этой целью они находили их дальних родственников и отправляли в Херсонскую область для оформления опекунства, чтобы вывезти детей в Киев, а затем в страны ЕС. "Самих детей, которые хотели оставаться в России, психологически обрабатывали по интернету не один месяц. Какая дальнейшая судьба была бы у них там - неизвестно", - написал Сальдо.

Во вторник первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил ТАСС, что случаи вывоза из новых регионов России детей-сирот на украинскую территорию носят массовый характер, органам опеки и правоохранительным органам нужно будет провести обширную работу по их поиску.