AFP: в Сенегале начались погромы после приговора лидеру оппозиции

Группы молодых людей начали громить городскую инфраструктуру, поджигать покрышки и блокировать движение на улицах

ПРЕТОРИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Беспорядки и столкновения с полицией происходят в столице Сенегала Дакаре после того, как суд приговорил лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усмана Сонко к двум годам тюрьмы за "развращение малолетних". Об этом сообщает в четверг агентство AFP.

По его данным, сразу после оглашения приговора в соцсетях начали распространяться сообщения о вспышках насилия на улицах города. Группы молодых людей начали громить городскую инфраструктуру, поджигать покрышки и блокировать движение на улицах. Они также вступают в столкновения с прибывающими для восстановления порядка сотрудниками полиции, забрасывая их камнями. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ.

Недовольные решением суда граждане перекрыли автомагистраль, ведущую в аэропорт. Также приостановлено движение по железнодорожной ветке между Дакаром и новым городом Диамниадио. Кроме того, депутат от президентской партии Сатир Мбайе сообщила, что ее офис в восточном пригороде Дакара Кеур Массаре был разгромлен: вандалы разбили окна в здании и уничтожили оборудование внутри.

Уголовный суд Дакара в четверг признал лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усмана Сонко виновным в "растлении малолетних". По версии обвинения, политик побуждал к развратным действиям молодую сотрудницу массажного салона Аджи Сарр, которой на тот момент не исполнилось 21 года. Тем не менее суд отклонил выдвинутые против Сонко обвинения в изнасиловании и угрозах смертью. Вместе с политиком два года тюрьмы получила и владелица салона, которую обвиняли в подстрекательстве к развратным действиям. Вместе с тем суд снял с нее обвинения в соучастии в изнасиловании. Обоим обвиняемым также был назначен штраф по 600 тыс. франков КФА (примерно €900), также они должны выплатить совместно 20 млн франков КФА (ополо €30 тыс.) заявительнице в качестве компенсации морального вреда.

Суды и выборы

Судебное дело против Сонко не первое в текущем году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил Сонко к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства. Как отмечает сенегальский новостной портал Seneweb, этот приговор лишает лидера оппозиции права выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Сенегале в феврале 2024 года. Ранее оппозиционер объявил, что намерен участвовать в президентских выборах.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. В течение последних трех лет полиция несколько раз задерживала Сонко за нарушение общественного порядка, однако его неизменно отпускали под залог.

Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.