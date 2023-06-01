ВСУ вновь обстреливают Пологи в Запорожской области

Город частично обесточен

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг продолжают наносить удары по городу Пологи в Запорожской области, расположенному у линии боевого соприкосновения, он частично остался без электричества. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах.

"Пологи под огнем боевиков ВСУ. Город частично обесточен. <...> Оборвана ЛЭП. Ремонтная бригада РЭС (региональных электросетей - прим. ТАСС) старается в кратчайшие сроки устранить обрывы. Обстрел населенного пункта продолжается", - рассказали в оперативных службах региона.

Там добавили, что, по уточненной информации, во время дневного обстрела города под ударом оказались территории одной из школ и локомотивного депо, парковая зона и ряд других объектов. "Есть разрушения домовладений", - сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что украинские войска несколько раз обстреляли Пологи.