В Карелии в результате ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 1 июня. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на участке федеральной трассы "Кола" в Беломорском районе Республики Карелия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, двое травмированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло около 20:30 на 793-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола". Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.