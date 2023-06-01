1 июня, 20:09

В Карелии в результате ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 1 июня. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на участке федеральной трассы "Кола" в Беломорском районе Республики Карелия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, двое травмированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ДТП произошло около 20:30 на 793-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола". Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. 

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