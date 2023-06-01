СМИ: пятерых членов "Хезболлах" обвинили в убийстве ирландского миротворца в 2022 году

В обвинительном акте сказано, что шиитские бойцы вступили в сговор для совершения преступления, передает портал Naharnet

БЕЙРУТ, 1 июня. /ТАСС/. Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван обвинил в четверг пятерых членов шиитской партии "Хезболлах" в преднамеренном убийстве ирландского миротворца 14 декабря 2022 года. Об этом сообщил порталу Naharnet судебный источник. По его информации, в обвинительном акте указывается, что шиитские бойцы вступили в сговор с целью совершения этого преступления.

"Пятый пункт статьи 549 Уголовного кодекса Ливана предусматривает в случае умышленного убийства должностного лица, находящегося при исполнении своих обязанностей, вынесение смертного приговора", - указал источник. По его словам, судья Савван считает, что "действие этой статьи распространяется на всех членов преступной группы".

Согласно сведениям портала, "Хезболлах" выдала властям 26 декабря прошлого года только одного из причастных к убийству - Мухаммеда Айяда, четверо других скрываются от правосудия.

Инцидент произошел ночью 14 декабря, когда две патрульные машины ирландского контингента Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) уклонились от обычного маршрута по шоссе Сайда - Бейрут и заехали в поселок, стоящий в стороне от автострады. Местные жители встретили враждебно миротворцев и окружили их. Когда ирландцы попытались на скорости покинуть населенный пункт, им вслед раздались выстрелы. Одна из семи пуль попала в затылок водителю, 23-летнему Шону Рони, который скончался от полученного ранения. Транспортное средство съехало на обочину и врезалось в бетонную конструкцию. Помимо убитого шофера, получили ранения еще трое солдат.

Командующий ВСООНЛ испанский генерал Арольдо Ласаро Саенс потребовал от ливанских властей провести тщательное расследование и наказать виновных в нападении на ирландский патруль. По его словам, "возможно, что миротворцы сбились с пути, но это никому не дает повода в них стрелять".

ВСООНЛ следят за соблюдением режима прекращения огня на ливано-израильской границе, их численность составляет свыше 10 тыс.