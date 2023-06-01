В соборе Святого Петра в Ватикане мужчина забрался на алтарь и обнажился

По данным газеты Il Messagero, своим поступком он, предположительно, хотел выразить протест из-за конфликта на Украине

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в соборе Святого Петра в Ватикане забрался на центральный алтарь под бронзовым балдахином Бернини, установленном над захоронением апостола Петра, и снял с себя всю одежду. Как сообщает в четверг газета Il Messagero, таким образом он, предположительно, хотел выразить протест против конфликта на Украине.

По данным издания, мужчина страдает от депрессии. Инцидент произошел вечером, незадолго до закрытия собора. Смотрители и жандармы заставили мужчину одеться и доставили его в жандармерию для допроса и установления личности.

В мае мужчина в возрасте около 40 лет отказался подчиниться указанию охраны Ватикана и пробил заграждение одного из въездов города-государства. Жандарму охраны пришлось открыть огонь по колесам автомобиля. Нарушителя задержали и привели на осмотр к местным врачам. Позднее его отправили на принудительное лечение в отделение психиатрии римского госпиталя "Санто-Спирито ни Сассия".