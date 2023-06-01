1 июня, 20:29

В Дагестане восстановили электроснабжение в семи районах

Оно было прервано из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение домов жителей семи районов Дагестана, которые остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных непогодой. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минэнерго региона.

"Энергоснабжение во всех обесточенных районах Дагестана полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В среду по районам Дагестана прошли сильные дожди. По данным на утро четверга, из-за непогоды без электричества остались жители Буйнакского, Дербентского, Рутульского, Кумторкалинского, Левашинского, Магарамкентского, Тарумовского и Кизлярского районов региона.

По данным регионального Минтранса, несколько дорог в горах республики были заблокированы из-за сошедших селевых потоков. В ГУ МЧС по региону предупредили, что 2 июня в горных районах республики ожидается повторный сход селей. 

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