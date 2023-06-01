Село под Курском осталось без света после сброса с беспилотника боеприпаса на подстанцию

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий происшествия

ТАСС, 1 июня. Село Гоголевка Суджанского района Курской области обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света", - написал глава региона.

Он добавил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий происшествия. "В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - сообщил Старовойт.