1 июня, 20:53
Военная операция на Украине

Село под Курском осталось без света после сброса с беспилотника боеприпаса на подстанцию

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий происшествия

ТАСС, 1 июня. Село Гоголевка Суджанского района Курской области обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

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Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света", - написал глава региона.

Он добавил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий происшествия. "В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - сообщил Старовойт. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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