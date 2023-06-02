В Минюсте Сенегала заявили, что оппозиционера Усмана Сонко могут арестовать в любое время

Министр юстиции Исмаила Мадиор Фолл сообщил, что Сонко не явился на судебное заседание

ПРЕТОРИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усман Сонко, приговоренный к двум годам тюрьмы за "развращение малолетних", может быть арестован в любой момент. Об этом заявил в четверг журналистам министр юстиции Сенегала Исмаила Мадиор Фолл, слова которого приводит агентство France-Presse (AFP).

"Приговор должен быть приведен в исполнение", - сказал он, отметив, что Сонко не явился на судебное заседание. "Решение суда может быть осуществлено в любой момент", - отметил министр.

По его словам, вокруг дома оппозиционера в Дакаре расставлены полицейские отряды по соображениям общественной безопасности. "Сегодня мы переживаем то, чего никогда не переживали раньше: повстанческий проект, цель которого заключается в дестабилизации страны", - сказал глава Минюста.

Уголовный суд Дакара в четверг признал Усмана Сонко виновным в "растлении малолетних". По версии обвинения, политик побуждал к развратным действиям молодую сотрудницу массажного салона Аджи Сарр, которой на тот момент не исполнилось 21 года. Тем не менее суд отклонил выдвинутые против Сонко обвинения в изнасиловании и угрозах смертью. Вместе с политиком два года тюрьмы получила владелица салона, которую обвиняли в подстрекательстве к развратным действиям. Суд снял с нее обвинения в соучастии в изнасиловании. Обоим обвиняемым также был назначен штраф по 600 тыс. франков КФА (примерно €900), также они должны выплатить совместно 20 млн франков КФА (около €30 тыс.) заявительнице в качестве компенсации морального вреда.

После оглашения вердикта суда в Дакаре начались беспорядки и столкновения с полицией. Группы молодых людей начали громить городскую инфраструктуру, поджигать покрышки и блокировать движение на улицах. Они также вступают в столкновения с прибывающими для восстановления порядка сотрудниками полиции, забрасывая их камнями. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ. Недовольные решением суда граждане перекрыли автомагистраль, ведущую в аэропорт.

Двое представителей полиции на условиях анонимности сообщили AFP, что в ходе демонстраций в городе Зигиншор на юге Сенегала погибли три человека, одного полицейского группа молодых людей закидала камнями в пригороде Дакара. При этом, как отмечает агентство, никем из официальных лиц эта информация не была подтверждена.

Судебное дело против Сонко не первое в текущем году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил Сонко к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства. Как отмечает новостной портал Seneweb, этот приговор лишает лидера оппозиции права выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Сенегале в феврале 2024 года. Ранее оппозиционер объявил, что намерен участвовать в президентских выборах.