1 июня, 21:43

На востоке Канады из-за лесных пожаров 240 тыс. потребителей остались без света

В районе Монреаля электричества нет у 93,5 тыс. потребителей

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 240 тыс. домохозяйств лишились энергоснабжения из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной провинции Квебек. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Обрывы на электросетях зафиксированы в разных частях региона, в том числе в районе Монреаля без электричества остались 93,5 тыс. потребителей. По данным местной противопожарной службы, в провинции сейчас отмечено 13 лесных пожаров. Первые из них начались в минувшие выходные, когда во многих регионах Канады установилась 30-градусная жара.

В настоящее время самые сильные лесные пожары бушуют в провинциях Новая Шотландия и Альберта. Для помощи в их тушении в ближайшее время прибудут пожарные из США и ЮАР. 

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