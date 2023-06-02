1 июня, 23:45

Рядом с Курилами и Камчаткой произошло землетрясение магнитудой 4,3

Глубина очага составила 96,3 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу в 09:15 по камчатскому времени (00:15 мск) зарегистрировали в акватории у южной оконечности полуострова Камчатка и северной группы Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,3, сообщает в Telegram-канале камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Глубина - 96,3 км, магнитуда - 4,3", - говорится в сообщении.

В комментариях начали появляться сообщения о том, что люди почувствовали землетрясение. Насколько сильными были подземные толчки, пока не уточняется, так как сейчас сейсмологи ведут сбор информации у жителей. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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