2 июня, 00:00,
обновлено 2 июня, 00:06

На западе Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 50 тыс. человек

По информации NHK, уровень воды в реке города Тоёхаси превысил безопасные значения

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Около 52,9 тыс. жителей города Увадзима на западе Японии получили в пятницу от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна "Мавар". Об этом сообщил телеканал NHK.

Читайте также
СМИ предупредили о возможном отклонении тайфуна "Мавар" в сторону ЯпонииТайфун "Мавар" может принести на Тайвань волны высотой до 6 мТайвань объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Мавар"

По данным местных властей, в регионе сохраняется риск схода оползней и выхода рек из берегов. "Мавар" движется вдоль тихоокеанского побережья Японии, в некоторых районах страны, включая Токио, наблюдаются обильные дожди.

Кроме того, согласно информации телеканала, уровень воды в реке города Тоёхаси в центральной части Японии из-за мощных ливней уже превысил безопасные значения. В связи с этим местные жители получили от городских властей предупреждение о возможности возникновения наводнения.

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 25 м/с с порывами до 35 м/с. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация