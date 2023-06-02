На западе Японии из-за тайфуна предписали эвакуироваться более 50 тыс. человек

По информации NHK, уровень воды в реке города Тоёхаси превысил безопасные значения

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Около 52,9 тыс. жителей города Увадзима на западе Японии получили в пятницу от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна "Мавар". Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным местных властей, в регионе сохраняется риск схода оползней и выхода рек из берегов. "Мавар" движется вдоль тихоокеанского побережья Японии, в некоторых районах страны, включая Токио, наблюдаются обильные дожди.

Кроме того, согласно информации телеканала, уровень воды в реке города Тоёхаси в центральной части Японии из-за мощных ливней уже превысил безопасные значения. В связи с этим местные жители получили от городских властей предупреждение о возможности возникновения наводнения.

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 25 м/с с порывами до 35 м/с.