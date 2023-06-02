В ходе протестов в Сенегале погибли девять человек

Беспорядки в стране начались после вынесения приговора лидеру оппозиции Усману Сонко

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере девять человек погибли в ходе протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру сенегальской оппозиции Усману Сонко. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал Senego со ссылкой на министра внутренних дел страны Антуана Диома.

Глава МВД Сенегала объявил также об ограничении доступа к социальным сетям.

Уголовный суд Дакара в четверг признал лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усмана Сонко виновным в "растлении малолетних". После оглашения приговора в Дакаре и его пригородах начались беспорядки, участники которых поджигают покрышки и вступают в столкновения с полицией.

Это не первое судебное дело против Сонко в 2023 году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил его к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства. Как отмечает сенегальский новостной портал Seneweb, этот приговор лишает лидера оппозиции права выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Сенегале в феврале 2024 года. Ранее оппозиционер объявил, что намерен участвовать в президентских выборах.

Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.