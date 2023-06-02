На Камчатке завели уголовное дело на охотоведа за присвоение более 1,4 млн рублей

Также инспектора обвиняют в шести эпизодах мошенничества с использованием служебного положения

ТАСС, 2 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора-охотоведа Службы охраны животного мира и государственных природных заказников Камчатского края, который, как полагает следствие, использовал служебное положение и присвоил более 1,4 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте Следственого управления СК России по региону.

"Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении инспектора-охотоведа Службы охраны животного мира и государственных природных заказников Камчатского края по факту совершения шести эпизодов мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также присвоения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что охотовед обещал гражданам за деньги помочь с оформлением охотничьего билета. Инспектор ввел в заблуждение шесть человек и получил от каждого различные суммы. Также мужчина, являясь поверенным Камчатского краевого общества охотников и рыбаков и наделенный полномочиями по приему в общественную организацию новых членов, выдаче разрешений и путевок на право охоты, присвоил денежные средства организации в размере более 1,4 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы по уголовному делу.