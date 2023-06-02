В Красноярске осудили мужчину за истязание беременной сожительницы

Злоумышленника приговорили к пяти годам и пяти месяцам в колонии особого режима

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил к пяти годам и пяти месяцам колонии местного жителя, который истязал свою 22-летнюю беременную сожительницу. Об этом сообщает прокуратура региона в пятницу.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 32-летний мужчина знал, что его сожительница беременна. В ночь на 26 ноября 2022 года он встретился с ней возле одного из многоквартирных домов, угрожая ножом, схватил за шею и завел в квартиру своего друга, где удерживал девушку силой, облил зеленкой и подстриг волосы. Мужчина снимал свои действия на камеру. Позднее он выложил видеозапись в соцсети. Ранее он неоднократно избивал сожительницу.