В Гусь-Хрустальном ликвидировали пожар в здании службы ритуальных услуг

Площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 2 июня. Пожар в здании службы ритуальных услуг в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области ликвидирован на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 07:20 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м на улице Севастопольская, д. 10 в городе Гусь-Хрустальном. Для тушения пожара была задействована группировка сил и средств в составе 66 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.