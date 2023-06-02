Ранившего полицейского в Алтайском крае приговорили к 13 годам лишения свободы

Первые четыре года осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае приговорил к 13 годам лишения свободы 39-летнего Марата Кинчинбаева, ранившего ножом участкового уполномоченного полиции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевого суда.

"Кинчинбаев признан виновным в совершении посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа <...>. Суд назначил Кинчинбаеву наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 5 месяцев <...>", - сообщили в пресс-службе. Первые четыре года осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

В июне прошлого года Кинчинбаев разбил кирпичами окно в одном из домов и ударил ножом полицейского, попытавшегося доставить его в отдел полиции. Участковый получил тяжелый вред здоровью.

В судебном заседании Кинчинбаев частично признал свою вину.