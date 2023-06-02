СК предъявил обвинение украинскому пограничнику, причастному к убийству жителей Мариуполя

Сергей Ростовский признал свою вину

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику, который причастен к убийству мирных граждан в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет России предъявил обвинение военнослужащему Государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 марта 2022 года Ростовский, находясь в Мариуполе, увидел мужчину и женщину, ехавших на мотороллере. По его требованию они остановились, а когда началась стрельба на близлежащей улице, попытались укрыться в безопасном месте. После этого Ростовский открыл огонь на поражение, причинив им смертельные ранения.

"Доказательствами вины Ростовского являются показания других украинских военнослужащих, которые присутствовали на месте происшествия в момент убийства, а также показания местных жителей, являвшихся очевидцами. Кроме того, Ростовский также признал вину и при проверке показаний на месте сообщил об обстоятельствах совершенного преступления", - заключили в СК.