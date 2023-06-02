Экс-депутата, виновного в организации убийства красноярского журналиста, осудили на 16 лет

Исполнитель убийства получил 14 лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева, признанного присяжными виновным в организации убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова, к 16 годам колонии, исполнитель убийства - Виктор Шестаков - осужден на 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Хашиеву - 16 лет лишения свободы, ограничение свободы 1 год и 6 месяцев. Шестакову - 14 лет лишения свободы, ограничение свободы 1 год и 6 месяцев", - сообщил представитель ведомства, добавив, что оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Коллегия присяжных 22 мая признала виновными Хашиева и Шестакова, который обвинялся еще в одном убийстве. Присяжные признали Хашиева не заслуживающим снисхождения, к Шестакову по убийству главного редактора возможно применить снисхождение, по второму убийству - нет.

Фигурантами по делу проходили экс-депутат Минусинского районного совета Иса Хашиев, Николай Горюнов и исполнитель Виктор Шестаков, на момент совершения убийства ему было 17 лет. Горюнов ранее заключил досудебное соглашение и был приговорен к 17 годам в колонии строгого режима, позднее приговор был сокращен на 2 месяца.

По версии следствия, в апреле и мае 2017 года в Минусинске депутат Хашиев решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты "Тон-М" Попкова. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, вызванные конфликтом между ними, связанным с их противостоянием на выборах главы района в 2016 году. Хашиев привлек к совершению преступления Горюнова, которому предложил за денежное вознаграждение организовать убийство. Тот нанял Шестакова, передав ему пистолет с глушителем. Попкова застрелили возле его дома 24 мая 2017 года. Также следователи считают, что Шестаков совместно с Горюновым в 2020 году в лесополосе на территории Минусинского района совершил убийство местного жителя, выстрелив в него несколько раз из переделанного под боевое оружие карабина. После этого убийства Горюнов и Шестаков были задержаны.