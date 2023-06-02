2 июня, 05:52

Два беспилотника дальнего радиуса атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

AP Photo/ LIBKOS
© AP Photo/ LIBKOS

Жертв и пострадавших нет

ТАСС, 2 июня. Два беспилотника дальнего радиуса действия ночью в пятницу атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

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"Сегодня около трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района были атакованы двумя беспилотниками дальнего радиуса действия объекты топливно-энергетического комплекса. Пострадавших и жертв нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Как отметил врио главы региона, на месте работают оперативные службы области для устранения последствий. Расстояние от деревень до российско-украинской границы превышает 300 км.  

Теги:
РоссияСмоленская областьАнохин, Василий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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