Два беспилотника дальнего радиуса атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

Жертв и пострадавших нет

ТАСС, 2 июня. Два беспилотника дальнего радиуса действия ночью в пятницу атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

"Сегодня около трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района были атакованы двумя беспилотниками дальнего радиуса действия объекты топливно-энергетического комплекса. Пострадавших и жертв нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Как отметил врио главы региона, на месте работают оперативные службы области для устранения последствий. Расстояние от деревень до российско-украинской границы превышает 300 км.