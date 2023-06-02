В Красноярске загорелась кровля офиса

Площадь возгорания составила 350 кв. м

ТАСС, 2 июня. Кровля офисного здания загорелась в Красноярске на площади 350 кв. м. Есть угроза распространения огня внутри здания, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в 12:21 (08:21 мск) поступило сообщение о возгорании кровли офисного здания по ул. Достоевского в Красноярске. Предварительно, площадь возгорания составила 350 кв. м. Существует угроза распространения огня внутри здания", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Позднее в пресс-службе сообщили о локализации пожара.