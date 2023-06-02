В ДНР сообщили об украинских ударах из РСЗО по Александровке, Макеевке и Донецку

ВСУ выпустили по населенным пунктам 60 снарядов

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Александровка в пригороде Донецка и Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив по 20 снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <…> Александровки, выпущено 20 ракет из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <…> Макеевки, выпущено 20 ракет из РСЗО", - добавили в представительстве.

Также, по данным представительства ДНР, украинские военнослужащие обстреляли Донецк, выпустив по городу 20 снарядов из РЗСО.

Тип РСЗО не уточняется.