Очевидец рассказал о мощном взрыве в Киеве ночью

По его словам, дым виден был на севере города

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в городе Киеве ночью, сообщил ТАСС очевидец.

"В Киеве около 03:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) был взрыв, очень мощный, дым виден был на севере города, поднимался в сторону Вышгорода (город к северу от Киева в Киевской области - прим. ТАСС)", - сказал очевидец.

Ночью украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и в районе города Черкассы были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в районе находящегося под контролем украинских сил города Запорожья.