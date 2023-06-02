2 июня, 08:00,
обновлено 2 июня, 08:09

В Красноярском крае загорелись пиломатериалы на площади 8 тыс. кв. м

© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

По предварительным данным, погибших и травмированных нет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на площади 8 тыс. кв. м в Тасеевском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 14:23 (10:23 мск) площадь пожара составила 8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "в 10:37 (06:37 мск) поступило сообщение о пожаре пиломатериала и отходов лесопиления в н. п. Тасеево Тасеевского района. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Площадь загорания составляет 1 тыс. кв. м".

К тушению пожара привлечены 35 человек, 11 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России 22 человека и 6 единиц техники.

В новость внесены изменения (11:01 мск) - увеличилась площадь пожара 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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