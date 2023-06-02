В Курске из-за атаки беспилотников повреждены подъезд многоквартирного дома и частные дома

Никто не пострадал

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Подъезд многоквартирного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате атаки беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов", - написал Старовойт.

Он уточнил, что в инциденте никто не пострадал. Власти завершают подсчеты стоимости ущерба. "Всем окажем максимально быструю помощь", - уточнил губернатор.