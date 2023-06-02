Прокуратура подала в суд иск о признании геноцидом преступлений в Сталинграде в годы войны

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что заявление подали в целях защиты национальных интересов РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Прокурор Волгоградской области подал заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в год 80-й годовщины Победы в Сталинградской битве, переломившей весь ход Великой Отечественной войны, прокурор Волгоградской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период с июля 1942 года по февраль 1943 года территории региона", - сообщили в надзорном ведомстве.

Заявление подано в Волгоградский областной суд "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости".

Факты геноцида

Как отметили в Генпрокуратуре, установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. При попытках хоть как-то воспрепятствовать этим бесчинствам оккупантов виновные жестоко наказывались, вплоть до расстрела.

Расправы над мирным населением (избиения, истязания и смертные казни) проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях Сталинградской области.

Важнейшей частью оккупационной политики был массовый насильственный угон в рабство жителей региона, в ходе которого в Германию и на территорию находившихся в тылу германских войск европейских государств на работы и в концентрационные лагеря вывезено более 64 тыс. советских граждан, с большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли.

Свыше 20 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной Армии и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боев, содержались в условиях, несовместимых с жизнью, в 47 лагерях на территории области, подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням.

Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 130 тыс. человек, размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Сбор доказательств

С целью сбора доказательственной базы прокуратурой области обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами и органами власти, архивными, научными и учебными учреждениями, поисковыми отрядами. Изучены архивные материалы, содержащие сведения о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в период оккупации и военных действий в Сталинградской области в 1942-1943 годах, а также материалы уголовного дела по факту геноцида советских граждан в различных регионах СССР, опрошены историки и иные специалисты, обладающие необходимой информацией.

13 апреля ФСБ обнародовала архивные материалы об условиях содержания поенных красноармейцев в пересыльном лагере военнопленных "Дулаг-205" у села Алексеевка под Сталинградом, освобожденного после сдачи в плен армии Паулюса, 1 февраля - архивные документы о преступлениях нацистов в период оккупации Сталинграда и Сталинградской области, а 23 августа 2022 года - документы о самых массированных бомбардировках Сталинграда, уничтоживших большую часть города.