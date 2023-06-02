В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами

Полицейские нашли в том числе 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки "Град", три выстрела и три стартовых заряда от РПГ и по одному снаряду калибра 152 и 125 мм

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили три тайника с боеприпасами, оставленными ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Неподалеку от поселка городского типа Чаплинка полицейские при обследовании территории нашли 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки "Град", три выстрела и три стартовых заряда от РПГ и по одному снаряду калибра 152 и 125 мм", - говорится в сообщении.

На территории заброшенной фермы в селе Старая Маячка Алешкинского муниципального округа был обнаружен ящик с 16 бронебойно-зажигательными патронами калибра 14,5 мм. Кроме того, в рукаве оросительного канала между селами Софиевка и Чумацкий Шлях Новотроицкого муниципального округа полицейские нашли 33 выстрела для станкового противотанкового гранатомета и короб с гранатами для еще одного станкового гранатомета.