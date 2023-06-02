В Туве шестерых подростков подозревают в изнасиловании девушки

В отношении пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении шестого обвиняемого рассматривается

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Шестеро подростков от 14 до 17 лет подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Тыва.

"30 мая 2023 года в правоохранительные органы Эрзинского района Республики Тыва поступило сообщение о совершении в отношении 17-летней местной жительницы преступления против половой свободы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). <…> Причастные к совершению преступления установлены. Ими оказались шестеро односельчан несовершеннолетней потерпевшей от 14 до 17 лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 мая на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг подростки в состоянии опьянения совершили преступление сексуального характера в отношении девушки.

В отношении пятерых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении шестого обвиняемого находится на стадии рассмотрения.