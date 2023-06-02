Мосгорсуд 9 июня рассмотрит по существу жалобу на приговор инвестору Майклу Калви

Он является фигурантом дела о растрате

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд 9 июня рассмотрит по существу жалобу защиты на приговор инвестору из США Майклу Калви по делу о растрате, передает корреспондент ТАСС.

"Отложить судебное заседание на 9 июня. Стороны, готовимся приступить к рассмотрению жалоб по существу", - сказала судья.

Рассмотрение жалоб началось в марте и откладывалось несколько раз из-за неготовности участников процесса. Как ожидается, основные фигуранты дела - Майкл Калви и Филипп Дельпаль - не смогут принять участие в заседании, так как, по сообщению их адвокатов, покинули ранее Россию и в настоящее время не смогли получить визы для въезда.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в августе 2021 года был осужден на 5,5 года условно за растрату 2,5 млрд рублей.

Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к 4,5 года колонии условно, бывшие сотрудники фонда, банка "Восточный" и связанного с ним коллекторского агентства Алексей Кордичев - к 3,5 года условно, Ваган Абгарян - к 4,5 года условно, Максим Владимиров - к четырем годам условно, Иван Зюзин - к пяти годам условно, Александр Цакунов - к четырем годам условно. Испытательный срок им установлен в пять лет.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, было возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицал вину и назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.