При обстреле ВСУ Шебекинского округа погибли две женщины

Еще два мужчины пострадали

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Две женщины погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли участок автодороги в Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в автомобили, проезжающие мимо. В одном из них ехали две женщины, они погибли на месте от полученных травм", - написал глава региона.

Также, по словам губернатора, во второй машине пострадали два человека. "У одного мужчины зафиксировали осколочные ранения грудной клетки, у второго - нижних конечностей. Они доставлены в тяжелом состоянии в городскую больницу №2, вся необходимая медпомощь оказывается", - сказал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, также было выпущено 11 снарядов из ствольной артиллерии по селу Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет. Выбиты стекла в двух частных домовладениях, повреждены линия электропередачи и центральный газопровод. Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.

После обстрела в Валуйском округе хутора Леоновка пострадавших также нет, однако поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственной организации. "Подворовой обход территории продолжается", - отметил глава региона.