Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента

Представитель артиста в суде заявила, что он не является политическим деятелем, а статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента. Передает корреспондент ТАСС в пятницу из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.

Представитель Галкина в суде заявляла, что артист не является политическим деятелем, а статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации. "Никто не определяет темы его выступлений, это политическая сатира, он разговаривает на темы, которые его волнуют. Его личное мнение не может быть политической деятельностью", - сказала юрист. Также представитель артиста сказала, что выступления за рубежом нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.

Представитель Минюста РФ заявил, что анализ размещенных артистом материалов выявил его политическую деятельность. Эта информация была предоставлена ГУ МВД РФ и Роскомнадзором. Также представитель ведомства добавил, что Галкин находится под иностранным влиянием.

В суде также были продемонстрированы видео Галкина из социальной сети, в которых он осуждал политику России и проведение СВО, а также видео с его концертов с выступлениями на политическую тематику. В одном из видео артист рассказывал про австрийский фонд, в который он призывал перевести деньги, отмечая, что фонд исключительно гуманитарный.