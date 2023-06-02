2 июня, 09:10

В Чувашии в ДТП с участием двух автомобилей пострадали трое детей и взрослый

Оба водителя были трезвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в пятницу утром в аварии с участием двух автомобилей в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГИБДД по республике.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них трое детей", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в Канашском муниципальном округе около 03:00 мск на 42-м км автодороги А-151 при выезде из города Канаша. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Passat совершил столкновение со стоящим на обочине ВАЗ-2107. От удара автомобиль Volkswagen загорелся.

По информации ГИБДД, оба водителя были трезвы. 

Теги:
РоссияЧувашия
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