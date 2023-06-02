В Ростовской области произошел разлив нефтепродуктов на дорогу

Участок трассы "Таганрог - Федоровка" перекрыли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Участок автодороги "Таганрог - Федоровка" в Ростовской области перекрыли из-за разлива нефтепродуктов на дорогу. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале министерства транспорта области.

"Министерство транспорта Ростовской области вводит временное прекращение движения транспортных средств на участке 17 км плюс 180 м - 39 км плюс 100 м межмуниципальной автомобильной дороги "Таганрог - Федоровка", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что перекрытие связано с разливом нефтепродуктов на проезжую часть автодороги. Ограничения будут действовать до устранения причины.