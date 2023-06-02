2 июня, 08:45,
обновлено 2 июня, 08:59
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об ударе по больничному городку в поселке Розовка в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", обстрел произошел около 11:00 мск

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Около 11:00 мск нацисты обстреляли больничный городок в поселке городского типа Розовка Куйбышевского района", - написал он в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отметил Рогов.

1 июня украинские войска также обстреляли Розовку, в результате один человек погиб, еще один получил ранение. 

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