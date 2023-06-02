В Ленобласти после ДТП с лосем госпитализировали трех человек

Пострадали пятеро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Одного человека в тяжелом состоянии и двух в состоянии средней степени тяжести госпитализировали после ДТП с участием двух автомобилей и лося во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

"2 июня 2023 года в 07:15 на 9-м км автодороги Новая Пустошь - Невская Дубровка неустановленный водитель, управляя автомобилем Ford Focus, наехал на выбежавшего на проезжую часть лося, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Škoda под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Ford в тяжелом состоянии, а также его пассажир, данные которого на настоящий момент также не установлены, и водитель автомобиля Škoda в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - отметили в ведомстве.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП. Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, пострадали пять человек. "На место выезжали четыре бригады скорой помощи. Пострадали пять человек, все они доставлены во Всеволожскую КМБ. Двое тяжелых, три средней тяжести. Сейчас обследуются", - сказали в комитете.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили ТАСС, что на место выезжала 101-я пожарно-спасательная часть, четыре человека. По данным МЧС, пятеро человек были осмотрены на месте. Спасатели также производили деблокировку троих человек.

Информация о состоянии животного уточняется.