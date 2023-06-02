В Одессе число погибших в перестрелке увеличилось до трех

Инцидент произошел 1 июня возле Киевского рынка

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате перестрелки, которая днем ранее в Одессе, возросло до трех. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

1 июня в полиции Одесской области сообщили, что в результате перестрелки возле Киевского рынка в Одессе погибли мужчина и женщина. Причиной происшествия назван конфликт между родственниками, заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. По информации украинского издания Klymenko Time, инцидент произошел из-за семейного конфликта - муж застал жену с любовником и открыл по ним стрельбу.